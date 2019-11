Dresdener Diebesgut: Verkauf möglich - Detektiv

Der Kriminal-Experte nimmt an, dass die Steine herausgebrochen und individuell verkauft werden:

„Diamanten haben schon immer als Zahlungsmittel gegolten“, so Willi Korte, Kunstmarktdetektiv.

Diamanten würden in der Halb-Unterwelt Südamerikas, Osteuropas oder Asiens weitergereicht. Detektiv Korte war im Zuge der Rückkehr des in den Wirren des Zweiten Weltkriegs verschwundenen Quedlinburger Domschatzes in den 1990er Jahren bekannt geworden.

Der Beutezug: Investition und Verkauf

Anders als die Museumsleute hält Korte die Dresdner Beute auch für verkäuflich.

„Selbst wenn sie nur einen Bruchteil ihres realen Marktwerts erbringen von zehn bis 20 Prozent, rentiert sich das gemessen am Aufwand immer noch“, sagte er. „Von der Investition her hielt sich das in Grenzen.“

Leichtes Spiel für Diebe?

Der Einbruch sei trotz einer gewissen Brutalität das Werk von Profis . Es habe in den vergangenen Jahren vermehrt, die teils gewerbsmäßig solche Einbrüche organisieren.

Für die Diebe im Grünen Gewölbe war es zu leicht, sagte Korte mit Verweis auf Gitter, die durchgesägt werden können, Fenster, die sich öffnen lassen, Videoaufzeichnungen ohne Beleuchtung und Wachpersonal, das trotz Bewaffnung nicht sofort eingreift. Er befürchtet, dass es Pläne für den Absatz der Beute gab.

„Juwelen lassen sich gut zu Geld machen, auch Einkaräter haben ihren Marktpreis.“

ba/dpa