Nasa kauft zwei Plätze in russischen Sojus-Raumkapseln

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will die Präsenz ihrer Astronauten auf der Internationalen Weltraumstation (ISS) in den kommenden zwei Jahren sichern und dafür zwei Plätze in den russischen Sojus-Raumschiffen kaufen. Das geht auf der Webseite für US-amerikanische Staatseinkäufe beta.sam.gov hervor.