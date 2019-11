60 Migranten vor Libyens Küste aus Seenot gerettet

„Heute Nacht hat die ‚Ocean Viking‘ 60 Menschen von einem stark überfüllten und instabilen, in Not befindlichen Holzboot geborgen. Nach einem herausfordernden Einsatz 111 Kilometer von der Küste Libyens entfernt sind alle 60 Menschen, darunter auch ein drei Monate altes Baby und sein dreijähriger Bruder, sicher an Bord (der ‚Ocean Viking‘ – Anm. d. Red.) gebracht worden“, heißt es in einer Mitteilung der Organisation auf Twitter.

🔴In der Nacht hat die #OceanViking Crew 60 Menschen von einem stark überfüllten & instabilen Holzboot gerettet. Nach einem herausfordernden Einsatz 60 Seemeilen vor der lib. Küste waren alle um 23:45 Uhr sicher an Bord — incl. einem 3 Monate alten Baby & seinem 3jährigen Bruder. pic.twitter.com/lxz6VdyGtM — SOS MEDITERRANEE GER (@SOSMedGermany) 29. November 2019

​Hafen für „Ocean Viking“

Erst am Sonntag war das Schiff „Ocean Viking“ nach seinem Rettungseinsatz im Mittelmeer vor der libyschen Küste in den Hafen der italienischen Stadt Messina eingelaufen. Dieser war ihr als sicherer Hafen zugewiesen worden, wie die Hilfsorganisation „SOS Méditerranée“ und „Ärzte ohne Grenzen“ mitteilten. Die 213 Geretteten an Bord sollen nach einem neuen Verfahren verteilt werden.

Wiederaufnahme der Seenotrettung im Mittelmeer

Wie das italienische Innenministerium dazu erläuterte, beantragten Italien, Deutschland, Frankreich und Malta erstmals gemeinsam bei der EU-Kommission, die Umverteilung der Migranten einzuleiten. Diese vier Länder hatten sich bei einem Treffen auf Malta am 23. September auf eine Grundsatzeinigung für die Seenotrettung im zentralen Mittelmeer verständigt. Dies sei ein wichtiger Schritt mit Blick auf eine solidarische Steuerung der Flüchtlingsströme, die die Mittelmeerroute betreffen, schrieb das italienische Ministerium.

Ende Juli hatten „Ärzte ohne Grenzen“ und „SOS Mediterranee“ vor dem Hintergrund des „Nichtstuns der EU-Länder“ die Seenotrettung im Mittelmeer mit dem neuen Rettungsschiff „Ocean Viking“ wieder aufgenommen. Das von beiden Organisationen gemeinsam betriebene Rettungsschiff fährt unter norwegischer Flagge und kann bis zu 200 gerettete Menschen an Bord nehmen.

Die „Ocean Viking“ ist ein 1986 gebautes, 69 Meter langes Hochsee-Versorgungsschiff. Es wurde ursprünglich als Rettungsschiff konzipiert, das dafür vorgesehen war, Arbeiter auf Ölplattformen nach Unfällen zu retten.

ns/ae