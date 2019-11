US-Drohne spioniert an westlicher Grenze Russlands

Demnach startete die Drohne mit dem Luftfahrzeugkennzeichen 11-2048 und dem Rufkennzeichen FORTE10 vom Nato-Militärflugplatz Syigonella auf Sizilien. Um 07:25 Uhr MEZ flog die Maschine entlang der russischen Grenze in der Nähe der nordwestrussischen Gebiete Pskow und Leningrad. Der Flug fand in 16 Kilometern Höhe mit einer Geschwindigkeit von etwa 600 Stundenkilometer statt.

Gegen 10:40 Uhr MEZ erkundete die Drohne die Gegend entlang der Grenze zu der russischen Enklave Kaliningrad.

12:40 мск.

Разведывательный полёт вдоль границ Калининградской области. pic.twitter.com/Vs6RQcmPsr — PlaneRadar (@ua4wiy_) 30 ноября 2019 г.

​Ausländische Flugzeuge und Drohnen, vor allem Luftfahrzeuge der US-Luftwaffe, werden in letzter Zeit immer häufiger an der russischen Grenze gesichtet. Trotz der Aufrufe des russischen Verteidigungsministeriums unternehmen sie ihre Aufklärungsflüge nicht nur über dem Schwarzen Meer in der Nähe der Halbinsel Krim oder des südrussischen Region Krasnodar oder unweit des nordwestrussischen Gebiets Kaliningrad, sondern auch in der Nähe der russischen Militärbasen in Syrien.

Nach Informationen der Zeitung der russischen Armee, „Krasnaja Swesda“, waren innerhalb der letzten Woche 23 ausländische Luftfahrzeuge an Russlands Grenzen gesichtet worden. Russische Jagdflugzeuge seien 16 Mal in die Luft gestiegen, um eine Verletzung des russischen Luftraumes zu verhindern.

Das russische Verteidigungsministerium hatte das Pentagon mehrmals aufgefordert, derartige Aufklärungsaktivitäten zu stoppen – bislang erfolglos.

asch/sb/sna