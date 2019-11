Tanz finnischer Matrosen wird Internet-Hit – Video

Im Netz ist ein Video aufgetaucht, das zeigt, wie finnische Matrosen an Bord eines Kriegsschiffes tanzen und dabei berühmte Disney-Figuren verkörpern. Enorme Aufmerksamkeit wurde diesen Aufnahmen zuteil. Darüber schreibt die lokale Zeitung „Ilta Sanomat“ am Samstag.

Im Clip ist zu sehen, wie die Matrosen zur Musik aus einem Disney-Trickfilm tanzen und die Figuren von Mickey und Minnie Mouse, Goofy sowie Pluto darstellen. Tausende Kommentare wurden dazu verfasst und das Video ging viral.

Nach der Verbreitung des Videos in den sozialen Netzwerken in der vorigen Woche hätten Experten der finnischen Marine es geprüft, aber nichts gefunden, was die Betriebssicherheit gefährden könnte.

Wie es weiter heißt, habe Marine-Chef Jori Harju den Tänzern eine Münze des Marine-Befehlshabers geschenkt und ein Foto mit den Matrosen auf Twitter veröffentlicht.

​ns/ae