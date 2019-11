ADC Group kürt „Rote Segel“ in St. Petersburg zum besten Fest der Welt

Das in St. Petersburg ausgetragene Fest „Rote Segel“ hat den Grand Prix des Wettbewerbs „Best Event Awards World“ gewonnen. Darüber berichtete der TV-Sender 5. Kanal am Samstag.

Auszeichnungen wurden in 23 Nominationen vergeben. Neben dem Grand Prix konnten die „Roten Segel“ Preise in einigen anderen Nominationen, darunter „Best Music Event“, nach Hause holen.

© Sputnik / Alexej Danitschew "Rote Segel", ein Fest von Schulabgängern in St. Petersburg (Archiv)

Die Jury bewertete die Wettbewerbsteilnehmer nach mehreren Kriterien, darunter Kreativität der Idee, technologische Innovationen, Perfektion des Programms, Zahl der Beteiligten, Effizienz sowie Bewältigung der gesteckten Ziele und Aufgaben. Der Wettbewerb wird seit 2006 vom Unternehmen ADC Group veranstaltet.

Das Fest „Rote Segel“ war ursprünglich in der einstigen russischen Zarenmetropole von 1969 bis 1979 gefeiert und 2005 auf Vorschlag des Präsidenten Wladimir Putin wiederbelebt worden. In diesem Jahr fanden die Feierlichkeiten in der Nacht zum 24. Juni statt – mit einer Rekordbesucheranzahl von 1,4 Millionen Menschen.

am/ae