Ist was wirklich schön? Neuer Lippen-Trend aus Russland erhitzt die Gemüter – Fotos

Ein neuer Schönheits-Trend aus Russland macht auf Instagram die Runde – Lippen in Zackenform, auch „Teufelslippen“ genannt. Teuflisch schön oder einfach nur geschmacklos? Zwei Kosmetikexperten äußern sich zu dem bizarren Trend.

Derzeit locken russische Kosmetikstudios mit einem neuen Trend. Wer wünscht, kann sich die Lippen in eine ungewöhnliche Form spritzen lassen – sie erhalten dadurch ungleichmäßige, zackige Konturen.

Die Kosmetikerin Alexandra Gont hat Näheres über den Eingriff verraten. Die Prozedur würde in einem speziell dafür ausgerüsteten Raum stattfinden. Sie sei ungefährlich und stelle für die Gesundheit keinerlei Gefahr dar. Nach einiger Zeit würden die „ungewöhnlichen Lippen“ zu ihrem natürlichen Zustand zurückfinden.

Allerding warnte die Kosmetikerin vor Dilettanten. Oft würden diese Eingriffe, so Gont, von Menschen vorgenommen, die mit Medizin überhaupt nichts am Hut hätten. In diesen Fällen bestünden für die Klienten Risiken. Allergiker und Menschen mit einem schwachen Immunsystem zum Beispiel könnten von der Behandlung Narben davontragen.

„Ein Arzt mit gesundem Menschenverstand wird wahrscheinlich diesen Eingriff nicht vornehmen, denn unsere Aufgabe besteht gerade darin, den Menschen Schönheit und Ästhetik zu vermitteln. Aber Leute, die keine Ahnung von Medizin und Ästhetik haben, machen damit nur Geld. Es ist ihr Los, Menschen zu verunstalten“, betonte Gont.

Schönheitschirurg Tigran Aleksanyan äußerte sich ebenfalls zu dem neuen Beauty-Trend und warnte vor den möglichen Gefahren.

„Ich möchte davor warnen, dass diese Prozedur nicht immer umkehrbar ist und eine Rückkehr zu dem, was vorher war, auch nicht immer möglich ist."

Unter anderem machte er seine Kritik deutlich und tadelte die Beschränktheit derjenigen, die sich solchen Eingriffen unterziehen würden.

„Ich glaube, das ist eine dumme Einstellung. Menschen wissen sich nicht anders zu verwirklichen und vernachlässigen ihren Verstand. Das ist geschmacklos. Das ist eine Laune der Mode, die bald vorüber sein wird.“

Insgesamt ist die Prozedur laut dem Chirurgen ungefährlich, aber sie kann eine Disproportion des Gesichts mit sich bringen. Eingriffe solcher Art sollten nur aus medizinischen Gründen durchgeführt werden, und nicht der Mode wegen.

mka/ae