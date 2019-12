Medien: CIA ließ Assange in Ecuadors Botschaft belauschen – Russen im Visier

Eine Sicherheitsfirma soll Berichten zufolge den Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, Julian Assange, während seines jahrelangen Asyls in der ecuadorianischen Botschaft in London belauscht und die Daten an den US-Geheimdienst CIA weitergegeben haben. Besondere Aufmerksamkeit soll dabei Besuchern aus Russland gegolten haben.