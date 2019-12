Brillen-Verbot für Frauen in Japan löst Proteste aus

In Japan haben Brillen-Verbote für Frauen am Arbeitsplatz eine Welle der Kritik ausgelöst. Nun will eine Gruppe von Aktivistinnen die Regierung in einer Petition auffordern, frauenfeindliche Vorschriften zu Kleidung und Aussehen weiblicher Mitarbeiter in einem geplanten Gesetz gegen Belästigung am Arbeitsplatz zu benennen.