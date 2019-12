Busunglück in Tunesien: Zahl der Todesopfer steigt auf 26

Der Unfall ereignete sich am Sonntag im Bezirk Ain Snoussi der Provinz Beja im Norden Tunesiens, so der örtliche Radiosender Mosaic unter Berufung auf das tunesische Ministerium für Gesundheit und Tourismus. Die Opfer sind AFP zufolge zwischen 20 und 30 Jahre alt.

Darüber hinaus erlitten 18 Menschen Verletzungen. Alle Opfer sind laut AFP Tunesier. Wie das Innenministerium des Landes am Sonntag mitteilte , wurden die Verletzten in Krankenhäuser in den Städten Amdoun und Beja gebracht.

Der Bus gehörte dem Amt zufolge einem privaten Reisebüro und war am Sonntag mit 43 Menschen an Bord aus der Hauptstadt des Landes Tunis in Richtung der Stadt Aïn Draham unterwegs. Bei der Katastrophe handelt es sich um einen der schwersten Verkehrsunfälle in Tunesien, so die Agentur France-Presse.

mo/ip