US-amerikanischer Astronaut mit russischem Orden geehrt

„Nick, Sie haben diese Auszeichnung zu Recht bekommen“, sagte der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat Hague für die Tapferkeit während des Fluges und der Notlandung ausgezeichnet. Über die Auszeichnung für Alexej Owtschinin, der das Kommando während des Fluges hatte, wurde indes nichts mitgeteilt. Einigen Experten zufolge wird Owtschinin vermutlich ein „Verdienstorden für das Vaterland“ verliehen werden.

Am heutigen Montag wurde auf dem Roskosmos-Gelände ein Denkmal für das Sojus Raumschiff MS-10 enthüllt.

Im Oktober 2018 war es kurz nach dem Start einer Sojus-MS-10-Rakete am Kosmodrom Baikonur zu einer Panne in der zweiten Raketenstufe gekommen. An Bord waren der russische Kosmonaut Alexej Owtschinin und der US-Astronaut Nick Hague, die sich der Expedition 57 auf der Internationalen Raumstation (ISS) anschließen sollten. Das Havariesystem der Rakete funktionierte einwandfrei, und die Besatzung konnte unversehrt in Kasachstan notlanden.

