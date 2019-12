Wegen Twitter-Beleidigung: Prozess gegen Elon Musk beginnt

Im Laufe dieser Woche soll Musk laut dem TV-Sender CNN vor Gericht aussagen. Der Prozessauftakt war für Dienstag geplant.

Auch Unsworth selbst werde aussagen. In seiner Klage hatte er erklärt, Musks „falsche und verleumderische Vorwürfe“ hätten ihm unter anderem emotionalen Schaden zugefügt.

Hintergrund

Der Tesla-Chef habe vergeblich versucht, den Prozess abzuwenden. Er habe unter anderem erklärt, der bei Twitter veröffentlichte Ausdruck sei ein übliches Schimpfwort während seiner Kindheit in Südafrika gewesen. Es handele sich nicht um einen konkreten Pädophilie-Vorwurf, sondern stehe als Begriff vielmehr für einen „unheimlichen alten Mann“.

Die verbale Auseinandersetzung zwischen Musk und Unsworth steht im Zusammenhang mit einem Vorfall im Sommer 2018, als eine zwölfköpfige Jugend-Fußballmannschaft und ihr Trainer in einer Höhle in Thailand von einer Flut eingeschlossen wurden. Der Brite Vernon Unsworth war einer der Taucher, die damals an der Rettungsoperation teilnahmen. Auch Musk kündigte eine Mission zu deren Unterstützung an. Er schlug vor, ein Mini-U-Boot zur Rettung einzusetzen. Unsworth sagte dann gegenüber CNN:

„Er kann sich sein U-Boot dahin schieben, wo es weh tut.“

Musk reagierte auf seine Aussagen mit Beschimpfungen in einem Twitter-Beitrag. Musk nannte den Taucher damals „pedo guy“, also „pädophilen Kerl“. Der Beitrag wurde später gelöscht. Der Höhlentaucher reichte gegen den Tech-Milliardär eine Klage wegen Verleumdung ein.

