Explosion im Kraftwerk in Sudan: mindestens 15 Tote, Dutzende verletzt - Video

Nach Angaben der Agentur AFP sind mindestens 15 Menschen am Dienstag bei einer Explosion in einer Fabrik in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum ums Leben gekommen, Dutzende sind verletzt worden.

Die Explosion habe sich im Industriegebiet Bahri in Khartoum ereignet. Die Ursache der Explosion bleibe noch unbekannt. Laut Sky News Arabia sind 24 Menschen gestorben und 45 weitere Personen verletzt worden.

Die Polizei habe den Bereich der Explosion abgesperrt. Die Opfer seien in mehrere Krankenhäuser in Khartoum gebracht worden.

Im Sudan habe es in den letzten Monaten eine Welle von Industrieunfällen gegeben, die zu Kritik an den Sicherheitsbestimmungen des Landes geführt haben sollen. So brach Anfang dieses Jahres im Präsidentenpalast in Khartum ein Brand aus, wodurch das Gebäude teilweise beschädigt wurde.

aa/mt