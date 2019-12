Gemeinsame Marineübungen mit Russland und China: Iran gibt Datum bekannt

„Die gemeinsamen Übungen des Irans, Chinas und Russlands mit dem Codenamen ‚Marine Security Belt’ werden am 27. Dezember stattfinden“, sagte der Marinekommandant bei einem Treffen mit dem stellvertretenden chinesischen Generalstabschef Shao Yuanming in Teheran. Die Nachrichtenagentur Fars zitierte ihn am Dienstag.

Zuvor war über die Pläne der drei Staaten berichtet worden, gemeinsame Marineübungen im Indischen Ozean durchzuführen.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte im Oktober erklärt, dass Russland, der Iran und China gemeinsame Flottenübungen zur Terroristen- und Piraten-Bekämpfung vorbereiten würden.

jeg/mt/sna