Auto von japanischer NGO in Afghanistan angegriffen – fünf Tote

In Ostafghanistan ist es zu einer Attacke auf ein Fahrzeug einer japanischen Nichtregierungsorganisation (NGO) gekommen, bei der mindestens fünf Menschen ums Leben kamen. Dies teilte der Sprecher des Provinzgouverneurs, Attaullah Khogyani, auf Twitter mit.

Die Attacke ereignete sich laut dem TV-Sender „Tolo News“ am Mittwochmorgen in der Provinz Nangarhar. Demnach soll es gegen 08:00 Uhr (Ortszeit) zu dem Angriff gekommen sein.

Tote gemeldet

Bei der Attacke auf das Fahrzeug sollen fünf Menschen getötet worden sein. Der bekannte Chef der NGO Peace Japan Medical Services (PMS), Tetsu Nakamura, sei verletzt worden.

متاسفانه

نن سهار نږدې اته بجې د جلال اباد ښار په لومړۍ ناحيې سيمه کې د PMS جاپانۍ مؤسسې په مشر ډاکټر ناکامورا موټر باندې وسله وال بريد شوی چې په نتيجه کې ناکامورا ټپي او د درې ساتوونکو او يو ډريور په ګډون يې پنځه تنه شهيدان شوي .

د ښاغلي ناکامورا وضعيت د ډاډ وړ دی . pic.twitter.com/VS43KzEDYg — Attaullah khogyani (@Atta_Khogyani) December 4, 2019

​

Dem Provinzrat Sohrab Kaderi zufolge war das Fahrzeug in den Bezirk Chewa unterwegs. Nakamura habe dort ein Landwirtschaftsprojekt besichtigen wollen. Der Arzt ist „Tolo News“ zufolge seit mehreren Jahrzehnten in der Provinz tätig gewesen. Er habe für seine jahrelangen Bemühungen in Afghanistan auch die afghanische Ehrenstaatsbürgerschaft erhalten.

Bisher bekannte sich niemand zu dem Angriff. Eine Ermittlung sei bereits eingeleitet worden.

In der Provinz Nangarhar sind die radikale Taliban-Bewegung sowie Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat* (IS, auch Daesh) aktiv.

*Terrororganisation, in Russland verboten

ak/sb/dpa