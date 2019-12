In rund drei Wochen: Fast 60 Terror-Abschiebungen aus Türkei

Die Türkei hat eigenen Angaben zufolge in rund drei Wochen 59 Menschen mit mutmaßlichen Terrorverbindungen in ihre Heimatländer abgeschoben. Unter diesen seien 26 amerikanische sowie europäische Staatsbürger, erklärte der Sprecher des Innenministeriums, Ismail Catakli, am Mittwoch in Ankara.