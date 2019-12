„Elektrische Nacht“ auf Nasa-Foto eingefangen

Im Facebook-Account des Projektes „Astronomy Picture of the Day“ (zu dt.: „Weltraumbild des Tages“) ist eine wunderschöne Aufnahme des italienischen Fotografen Ivan Pedretti veröffentlicht worden. Das Bild heißt „Electric Night“.

Das Foto von Pedretti wurde am Mittwoch gepostet. Dazu heißt es:

„Es sieht zunächst so aus, als würde die Galaxis die Blitze werfen, doch tut das in Wirklichkeit die Erde.“

Das Bild wurde bereits Anfang Juni an der südlichen Spitze der italienischen Insel Sardinien gemacht. Die Felsen und Büsche im Vordergrund befinden sich in der Nähe des berühmten Leuchtturms Capo Spartivento. Die Kamera blickt dabei in Richtung Süden, nach Algerien in Afrika.

In der Ferne über dem Mittelmeer kann man ein Gewitter sehen. Diese 25 Sekunden belichtete Weitwinkelaufnahme konnte mehrere elektrische Blitzschläge auf einmal fotografieren. Schön, nicht wahr? Ferner sind „in der Nachbarschaft unserer Sonne“ Hunderte Sterne der Milchstraße zu sehen.

Das Projekt „Weltraumbild des Tages“

„Astronomy Picture of the Day“ ist eine Webseite, die täglich ein Bild des Universums vorstellt. Die Seite wird gemeinsam von der Nasa und der Michigan Technological University (MTU) betrieben. Das Projekt startete 1995.