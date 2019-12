Videos: Polarfüchse „stürmen“ Stadt in Nord-Sibirien – was ist los?

Was suchen Polarfüchse in einer Stadt? Immer öfter werden sie von Einwohnern von Norilsk im Norden der sibirischen Region Krasnojarsk gesichtet. Entsprechende Videos posten die Menschen im Netz.

Seit Ende Oktober tauchen in den sozialen Netzwerken sowie in Titeln der lokalen Medien Informationen darüber auf, dass immer wieder Polarfüchse am Rande und sogar innerhalb der Stadt Norilsk gesichtet werden.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ужин 🤗🥘🍴 // #норильск #norilsk #песец Публикация от Норильск Сегодня (@norilsktoday) 28 Ноя 2019 в 10:03 PST

Laut Augenzeugen haben viele Tiere keine Angst vor den Menschen und fühlen sich offenbar wohl in der Stadt. Die Tiere bewegen sich allein oder in Kleingruppen.

Worin liegt der Grund?

Experten teilen gegenüber den Medien mit, dass in diesem Jahr eine Geburtenexplosion unter diesen Tieren registriert worden sei. Dies passiert alle drei bis vier Jahre. Aus diesem Grund setzte eine tierische Massenmigration in die Stadt ein. Die Polarfüchse suchen dort nach Futter.

