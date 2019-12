Syrische Bildungsaktivistin mit Dresdner Friedenspreis ausgezeichnet

Die Auszeichnung, dotiert mit 10.000 Euro, soll am 9. Februar 2020 überreicht werden, wie die Organisation Friends of Dresden am Donnerstag mitteilte. Die Zeremonie wird in der Dresdner Semperoper stattfinden. Die 21-Jährige lebt derzeit in Großbritannien. Bereits mit 14 Jahren engagierte sie sich für Kinderbildung in einem Flüchtlingslager in Jordanien.

Die Laudatio wird die Trägerin des 10. Internationalen Friedenspreises, Kim Phuc Phan Thi, halten. Als „Napalm-Girl” bekannt, wurde sie zu einer Ikone gegen den Vietnamkrieg. Das Foto, das sie als junges Mädchen nach einem Napalm-Angriff auf ihr Dorf nackt, schreiend und schwer gezeichnet zeigt, trug auch dazu bei, dass sich die Haltung der amerikanischen Gesellschaft zur Kriegskampagne änderte.

jeg/mt/dpa