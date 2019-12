50 hungrige Eisbären belagern russisches Dorf – Soldaten alarmiert

Eisbären-Alarm in Russland: Dutzende hungrige Tiere streichen in der Nähe eines Dorfes auf der entlegenen Tschuktschen-Halbinsel herum. Die Behörden haben die Freiwilligenpatrouillen mit Soldaten verstärkt und wollen die Situation nun im Griff haben. Schuld an der Eisbären-Invasion soll der Klimawandel sein.