Gasexplosion auf Hochzeitsfeier im Iran fordert elf Tote

Nach Angaben der Nachrichtenagentur IRNA erlitten weitere 38 Menschen diverse Verletzungen. Drei von ihnen schwebten in Lebensgefahr.

Demnach hat sich der Vorfall in einer Halle in der Stadt Saghez im Westen des Landes ereignet, wo in der Nacht auf Freitag eine Hochzeitsfeier stattfand. Wie es zu dem Leck im Heizungssystem kommen konnte, wird laut IRNA noch von den Behörden untersucht.

Mehr als 60 Tote nach Anschlag auf Hochzeitsfeier in Kabul

Im August wurden bei einer Bombenexplosion während einer Hochzeitsfeier in der afghanischen Hauptstadt Kabul mindestens 63 Menschen getötet und mehr als 180 weitere verletzt. Die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (auch Daesh, IS)* hat sich inzwischen zu dem Anschlag bekannt.

In einer über das Internet verbreiteten Nachricht hieß es, ein Selbstmordattentäter habe eine Sprengstoffweste gezündet. Zu Hochzeiten sind in Kabul dem Bericht zufolge zumeist mehr als 400 Gäste geladen.

*Terrororganisation, in Deutschland und Russland verboten

