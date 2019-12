Bundesländer stärken Präventionsmaßnahmen wegen Schweinepest

Nach Berichten über die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Polen verstärken auch die Behörden in Deutschland ihre Vorsorgemaßnahmen. Dies geht aus einer Mitteilung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hervor, die am Freitag veröffentlicht wurde.

In der kommenden Woche sollen demnach deutsche und polnische Tierärzte im Grenzgebiet Informationen austauschen und über das weitere Vorgehen beraten.

Zudem habe die EU-Kommission das BMEL darüber in Kenntnis gesetzt, dass die in Westpolen eingerichtete Restriktionszone dann unmittelbar bis zur deutsch-polnischen Grenze reichen werde.

Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) rief in einem Schreiben an ihre zuständigen Länderkollegen dazu auf, die Aufklärung bei den Bürgern weiter zu unterstützen. Der größte Risikofaktor für eine Ausbreitung seien Menschen, die etwa Lebensmittelreste wegwerfen.

Laut der sächsischen Verbraucherschutzministerin Barbara Klepsch (CDU) habe eine erfolgreiche Tierseuchenübung „gezeigt, dass wir im Ernstfall gut vorbereitet und gewappnet sind“.

Seit Montag seien in Sachsen unter anderem die Suche nach an dem Virus verendeten Wildschweinen, der Aufbau eines Elektrozauns und die „seuchenspezifische Tötung eines Hausschweinebestandes“ in einem Dresdner Schweinebetrieb geprobt worden, sagte Klepsch am Donnerstag.

Am vergangenen Dienstag war das Virus bei einem toten Wildschwein in der Nähe von Nowogrod Bobrzanski in der polnischen Woiwodschaft Lebus gefunden worden. Der Ort liegt nur gut 42 Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt. In dieser Gegend nahe der Grenze zu Brandenburg gibt es seit Mitte November einen Ausbruch der Seuche, mehrere Dutzend infizierte Tierkadaver wurden dort gefunden.

Für Menschen ist die Tierseuche ungefährlich. Die deutschen Bauern sind aber besorgt: Beim ersten Nachweis bei einem Wild- oder Hausschwein sind Exporte außerhalb der EU laut Bauernverband nicht mehr möglich.

