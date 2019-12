Auto prallt gegen Station von Moskauer Zentralring – Drei Tote und zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall nahe der Station „Okruschnaja“ des Moskauer Zentralrings (kurz MZK) sind am Samstagmorgen drei Menschen getötet und weitere zwei verletzt worden. Das teilte der Pressedienst des russischen Zivilschutzministeriums mit.

Demnach geriet ein Mazda auf einen Gehweg, überfuhr Fußgänger und prallte in eine Eingangshalle der MZK-Station im Norden Moskaus.

На севере Москвы автомобиль вылетел на тротуар, сбил пешеходов и протаранил вестибюль станции «Окружная» МЦК. Три человека погибли на месте, еще трое (в том числе водитель и пассажир) сейчас в больнице pic.twitter.com/v4CqwFUPLD — НТВ (@ntvru) 7. Dezember 2019

​Drei Passanten starben noch am Ort des Geschehens. Zwei Verletzte – der Fahrer und ein Fahrgast – mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Indes sei der Bereich, wo sich der Unfall ereignet hat, für den Straßenverkehr nicht gesperrt. In dem Fall werde zurzeit ermittelt.

В Москве бухой сверхразум въехал в толпу людей в вестибюле станции МЦК «Окружная», погибли 3 человека, включая водителя, 1 пострадал.



В Европе — террористы, у нас — алкоголики. pic.twitter.com/O1iG4dDw5d — Двач (@ru2ch) 7. Dezember 2019

​Wie der Pressedienst der Moskauer Verkehrspolizei mitteilte, sei der Autofahrer zum Zeitpunkt der Havarie betrunken gewesen.

„Mitarbeiter der Verkehrspolizei haben den Mazda-Fahrer einer Begutachtung unterzogen. Es stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss war“, heißt es beim Pressedienst.

В Москве легковой автомобиль сбил троих человек на тротуаре и протаранил опору станции МЦК «Окружная». Два пешехода погибли на месте.



Mazda выехала на тротуар и столкнулся с опорой вестибюля станции. Среди госпитализированных — водитель и пассажир машины. pic.twitter.com/I96HGhlbp6 — Телеканал 360° (@360tv) 7. Dezember 2019

​MZK

Der Moskauer Zentralring ist ein neues öffentliches Verkehrsmittel in Moskau. Er wurde im September 2016 in Betrieb genommen und zählt 31 Stationen. Seine Gesamtlänge beträgt 54 Kilometer.

Автомобиль, сбивший насмерть трех пешеходов, протаранил вестибюль станции "Окружная" МЦК https://t.co/gSbRWofIqE pic.twitter.com/Jft7xz6rMQ — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 7. Dezember 2019

