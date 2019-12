Sterben am Wochenende verboten! Französische Bürgermeisterin erlässt ungewöhnliches Dekret

Die Bürgermeisterin der französischen Gemeinde La Gresle, Isabelle Dugelet, hat ein Dekret erlassen, das den Einwohnern des kleinen Ortes das Sterben am Wochenende sowie an Feiertagen untersagt. Das berichtet der französische Fernsehsender BFM TV.

„Ein Tod, der sich kürzlich an einem Sonntagnachmittag ereignet hat, fördert die Absurdität eines Systems zutage, auf das die Bürgermeisterin mit einer absurden Verordnung reagiert“, sagte die Bürgermeisterin von La Gresle – einer Gemeinde mit 850 Einwohnern.

Hinter dem provokanten Dekret, das den Menschen das Sterben an Wochenenden sowie an Feiertagen verbieten soll, würden sich die Missstände im Gesundheitswesen verbergen, unter denen viele Einwohner des ländlichen Raums zu leiden hätten, so die Französin weiter.

Dugelet fügte hinzu, das Problem hänge mit dem Mangel an Ärzten zusammen und erfordere eine sofortige Lösung. Sie kritisierte den fehlenden Respekt für die Verstorbenen und ihre Angehörigen. Allgemein verurteile dieses Dekret die äußerst unzureichende medizinische Versorgung in ihrer Gemeinde sowie in den Nachbarorten. Die Menschen hätten große Mühe einen Arzt zu finden.

Nach Angaben von CNews beruht die Entscheidung der Bürgermeisterin auf einer Erfahrung, die sie selbst kürzlich machen musste. Dugelet habe an einem Sonntag (am 1. Dezember) versucht, einen Arzt zu finden, der den Tod eines Einwohners der Gemeinde bestätigen sollte. Der zuständige Arzt sei zu diesem Zeitpunkt nicht im Dienst gewesen und die Notfallambulanz aus einer benachbarten Kommune – dort herrsche ebenfalls ein Mangel an Fachpersonal – habe auch nicht aushelfen können.

Erst in der benachbarten Region sei sie fündig geworden, so CNews weiter. Die Suche habe fast zweieinhalb Stunden in Anspruch genommen. Daraufhin habe die Bürgermeisterin zur Vermeidung einer ähnlichen Situation den Entschluss gefasst, ein Dekret zu erlassen und damit den Missstand zu verdeutlichen.

mka/gs