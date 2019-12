Frauenrechte in Russland nicht unterdrückt – RT-Chefin

„Ich wurde einmal zu einem Forum in Europa eingeladen – einem Forum erfolgreicher Frauen – und ich sollte dort sprechen. Und dort wurde natürlich die ganze Zeit darüber gesprochen, wie schwierig es für die Frauen in der heutigen Welt ist – und vor allem in Russland – sich durchzufechten, etwas zu werden, Erfolg zu erzielen. Aber ich fühle das nicht und habe das nie gefühlt“, sagte Simonjan in einer Sendung von Radio „Komsomolskaja Prawda“.

Ihrer Meinung nach werden die Frauenrechte in Russland wie in vielen anderen Ländern nicht unterdrückt:

„Es war nie schwierig für mich, weil ich eine Frau bin. Außerdem denke ich, dass es einfacher für mich war. Da mehr Menschen mir helfen wollten. Nur weil wir eine Gesellschaft haben, die immer noch die Überreste einer altmodischen Ritterlichkeit bewahrt. Und es scheint so, dass man einer Frau, einem Mädchen helfen will, sogar helfen muss“, so Simonjan.

sm/gs