Chilenisches Militärflugzeug mit 38 Menschen an Bord abgestürzt

Ein chilenisches Militärflugzeug, das zuvor mit 38 Menschen an Bord auf dem Flug in die Antarktis verschollen war, ist offensichtlich abgestürzt. Dies teilten die Luftstreitkräfte des Landes via Twitter mit.

Die C-130 Hercules startete am Montagnachmittag (Ortszeit) in der im Süden gelegenen Stadt Punta Arenas in der Region Patagonien. Ziel der Maschine war ein Luftstützpunkt in der Antarktis.

An Bord des Flugzeuges befanden sich 17 Besatzungsmitglieder und 21 Passagiere.

Mehrere Stunden später verlor man laut offiziellen Angaben den Kontakt zu der Maschine. Eine Suchaktion wurde eingeleitet.

​Chiles Präsident reist nach Punta Areana

Chiles Präsident Sebastián Piñera kündigte in seinem Twitter-Account an, er werde nach Punta Arenas reisen, um den Such- und Rettungseinsatz zu verfolgen.

Vamos con ministro @gblumel rumbo a Cerrillos.Consternados con desaparición de avión Hércules de la @FACh_Chile que viajaba con 38 pasajeros rumbo a la Antártica desde Punta Arenas.Desde ahí,junto a Ministro @mindefchile monitorearemos búsqueda y despliegue de equipos de rescate — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 10 декабря 2019 г.

​Später bestätigte das Militär, dass die Maschine abgestürzt sei. Nach dessen Angaben wird weiter nach möglichen Überlebenden gesucht.

