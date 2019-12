SpaceX-Satelliten sausen über Berlin: Einwohner irritiert

Zahlreiche Sternegucker in Berlin und Brandenburg sollen Medienberichten zufolge in den vergangenen Tagen seltsame Lichterketten am Nachthimmel entdeckt haben. Was sie gesichtet haben, ist aber trotz anfänglicher Spekulationen irdischen Ursprungs: Es handelt sich um Satelliten des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk.