In Murmansk (eine Stadt im Norden Russlands) ist ein Anhänger der ukrainischen extremistischen Organisation „Rechter Sektor“*, der einen Terrorakt vor dem Gebäude der Ortsbehörden geplant hatte, festgenommen worden. Dies meldet der FSB Russlands am Mittwoch.

„Die Aktivitäten eines Anhängers der rechtsextremistischen Organisation, der einen Terroranschlag mit einem improvisierten Sprengsatz in der Nähe des Regierungsgebäudes in Murmansk vorbereitet hatte, wurden unterbunden“, heißt es in der Pressemitteilung.

Es handelt sich um einen Russen, der am Vorabend in Murmansk „bei dereiner selbstgemachten Sprengvorrichtung mit hoher Sprengkraft“ festgenommen wurde. Es wurde einwegen Vorbereitung eines Terroranschlags eingeleitet.

*Rechtsextremistische Organisation, in Russland verboten

ek/sb