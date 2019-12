An Dänemark: Polnische Umweltschützer reichen Beschwerde gegen Nord Stream 2 ein

Insbesondere seien die Umweltschützer nicht mit der Tatsache zufrieden, dass das Verlegen einer Gasleitung geschützte Tierarten in der Ostsee beeinträchtigen könnte. Die Umweltorganisation wies auf den Mangel an Zeit hin, um seitens der Öffentlichkeit Einspruch gegen die Entscheidung zu erheben, und ebenfalls auf den Mangel an Unterlagen für das Projekt selbst.

Der Bau von Nord Stream 2 ist fast. Nach dem Stand von November 2019 wurden mehr als 80 Prozent der Pipeline verlegt. Anfang Dezember beschleunigte sich die Arbeit. Der Rohrverlegungsprozess hängt vom Wetter ab: Fertigstellungstermine wurden nicht bekannt gegeben. Der Start der Gaspipeline sollerfolgen.

ek/mt