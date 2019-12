50 leichte Vergiftungen: Schüler versprüht versehentlich Reizgas

Ein Schüler hat an einer Schule in Niedersachsen versehentlich 50 Menschen leicht mit Reizgas verletzt. Nach Polizeiangaben wollte der 13-Jährige am Freitag eigentlich Deo gegen die schlechte Luft im Klassenraum versprühen. Doch er verwechselte beim Griff in die Schultasche einer Klassenkameradin das Deo mit einer Dose Reizgas.