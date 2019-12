Bankdaten von 29.000 Facebook-Mitarbeitern gestohlen – Bloomberg

Nach Angaben der Agentur waren auf den unverschlüsselten Festplatten die Namen der Angestellten inklusive ihrer Bankkontonummer, der letzten vier Zahlen ihrer Sozialversicherungsnummer und außerdem Informationen über Gehalt und Boni zu finden.

Das Unternehmen habe mit den Ordnungskräften kooperiert, als die Polizei den Auto-Einbruch und den Diebstahl untersuchte, erklärte laut Bloomberg eine Sprecherin des Tech-Riesen. Dabei wären auf den Festplatten keine Personaldaten von Facebook-Usern gespeichert.

Wie die Sprecherin außerdem bemerkte, gebe es keine Anzeichen dafür, dass der Vorfall ein Versuch gewesen sei, Daten von Facebook-Angestellten zu klauen. Vielmehr soll es sich um einen gewöhnlichen Diebstahl handeln.

Der Raub soll nach Angaben von Bloomberg am 17. November erfolgt sein, allerdings habe Facebook den Verlust der Festplatten erst am 20. November festgestellt. Erst am Freitag, den 13. Dezember, begann das Unternehmen, die betroffenen Mitarbeiter zu warnen.

Eine Sprecherin von Facebook erklärte außerdem, der ausgeraubte Angestellte hätte die Festplatten nicht aus dem Büro bringen dürfen. Die Firma habe bereits Disziplinarmaßnahmen gegen den Angestellten ergriffen.

dg/ae