„The Voice“ in Russland: Teilnehmer beeindruckt Publikum mit Rammstein-Hit – Video

Der Sänger in Gestalt von Zorro hat die Rockkomposition in eine Theaterperformance mit den Tänzen und dem melodischen Gesang verwandelt, was die Jury und die YouTube-Nutzer begeisterte.

„Ich war nie ein Rammstein-Fan, aber Iw hat bei mir eine Gänsehaut hervorgerufen! Sehr künstlerisch!“, kommentierte eine Internet-Userin das Video.

„Freude - und nichts weiter! Ein Lied wurde zu einem Meisterwerk! Bravo dem echten Talent!“, kommentierte eine weitere Nutzerin.

„Jetzt begreife ich, was bei ‘Golos’ fehlte. Rammstein“, so eine Nutzerin.

In Russland läuft das Projekt unter dem Titel „Golos“ seit 2012. Eine ähnliche Gesangs-Castingshow – The Voice of Germany (TVOG) – wird seit November 2011 von den Fernsehsendern ProSieben und Sat.1 in Deutschland ausgestrahlt.

Die beiden Programme basieren auf dem Castingshow-Konzept „The Voice“, das erstmals Ende 2010 in den Niederlanden unter dem Titel „The Voice of Holland“ umgesetzt wurde.

sm/gs