Selbstgebastelte Bombe vor Polizeirevier in Athen gefunden

Griechische Polizisten haben am Montag im Osten von Athen einen selbstgebastelten Sprengsatz entdeckt und durch eine kontrollierte Sprengung zerstört. Das teilte die Zeitung „Ekathimerini“ mit.

Laut der Meldung befand sich die Bombe in einem Metallrohr, das in einem Karton an einer Wand des Gebäudes gegenüber dem Polizeirevier befestigt wurde.

Wie das Portal „Greek Reporter“ berichtete, wurde die Bombe mit Nägeln gefüllt, die nach dem Szenario von Tätern zu beträchtlichen Opferzahlen führen sollten.

Nach Angaben der Anti-Terror-Abteilung, auf die sich das Blatt „Ekathimerini“ beruft, wurde der Sprengsatz in der Nacht zum Montag gelegt. Er sei aber nicht detoniert, da er falsch verdrahtet worden sein soll.

