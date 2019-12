Obama: Frauen sind unbestreitbar besser als Männer

In den Chefetagen dieser Welt sitzen zu viele Männer – so lautet eine oft vorgebrachte Kritik. Der ehemalige US-Präsident Barack Obama scheint diese Ansicht irgendwie zu teilen. Ihm zufolge sind Frauen bessere Führungsfiguren, die in dieser Rolle zu mehr Wohlstand in der Welt beitragen könnten als Männer.