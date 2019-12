Früherer SED-Chef Egon Krenz nach Unfall in Klinik

Der frühere SED-Chef Egon Krenz ist nach einem Autounfall zur Beobachtung in ein Krankenhaus in Rostock gekommen.

Am Sonntag sei er unverschuldet in einen schweren Unfall verwickelt gewesen, so sein Anwalt Peter-Michael Diestel am Montagabend. Zuvor hatte „Spiegel TV“ darüber berichtet.

Nach Recherchen von @SPIEGELTV hatte Egon Krenz, Letzter Generalsekretär des ZK der SED, einen unverschuldeten Autounfall. Auf Anfrage teilt sein Anwalt Peter-Michael Diestel mit, dass es Krenz gut geht. Er liege im Krankenhaus. — Thomas Heise (@HeiseThomas) December 16, 2019

Dpa meldet, dass es am Sonntagabend zum Unfall gekommen sei, als der 82 Jahre alte Krenz auf dem Heimweg von Berlin zum Ostseebad Dierhagen in Mecklenburg-Vorpommern war.

Nur wenige Meter von seinem Wohnort entfernt fuhr ihm demnach ein anderes Auto in die linke Fahrzeugseite. Am Wagen von Krenz soll ein Totalschaden entstanden sein.

Derzeit gebe es keine weiteren Details.

