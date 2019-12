Nach 33 Jahren in US-Gefängnis: Jens Söring auf dem Weg nach Deutschland

Der wegen Doppelmordes zu zweimal lebenslänglich verurteilte Deutsche Jens Söring ist nach 33 Jahren Haft auf freiem Fuß und auf dem Weg nach Deutschland. Am Dienstag soll er um 11:20 Uhr in Frankfurt/Main landen.

Der 53-jährige Söring soll um 3:15 Uhr deutscher Zeit den Linienflug UA932 von United Airline am Flughafen Washington/Dulles bestiegen haben. Über seinen Twitter-Account, der von Sörings Unterstützern betrieben wird und über den regelmäßig Botschaften des 53-Jährigen aus der Haft verbreitet wurden, ließ Jens Söring die Welt wissen:

„In diesem Moment ist Jens in der Luft. Genauso frei wie die 300 Passagiere um ihn herum, die aus dem Urlaub kommen oder ihre Familien besucht haben.“

😎🙏🏻 pic.twitter.com/5W3PSTwfZa — Marcel S. (@Marcel_EsPunkt) 17. Dezember 2019 ​ ​Die letzten Wochen hatte Söring in Abschiebehaft verbracht und seine Follower wissen lassen, wie sehr er sich auf die baldige Überstellung nach Deutschland und die Freiheit nach Jahrzehnten der Haft freute. Er habe keine Ahnung, welches Essen ihm überhaupt schmecke, teilte Söring in einem Tweet mit.

In Deutschland haben seine Unterstützer für Söring bereits eine „Erstausstattung“ besorgt: eine Wohnung, ein Handy und Kleidung. Nach seiner Ankunft wolle Söring zunächst Urlaub machen und danach das Land bereisen und seine vielen Unterstützer besuchen.

In die USA darf der nach 33 Jahren entlassene Häftling jedoch nie wieder. Söring, der wegen Mordes an dem Ehepaar Haysom zu zweimal lebenslänglich verurteilt worden war, ist nicht begnadigt worden, sondern auf Bewährung entlassen und aus den USA abgeschoben. Der Deutsche hatte nach einem anfänglichen Geständnis stets seine Unschuld beteuert und vierzehn Mal um vorzeitige Haftentlassung ersucht.

Angesichts neuer Beweise, vor allem DNA-Analysen, die laut Experten Söring als Täter ausschließen, sind Viele inzwischen von seiner Unschuld überzeugt. In den letzten Jahren hat auch die Bundesregierung an Sörings Freilassung gearbeitet. So hatte ihn Transatlantik-Koordinator Peter Beyer im Sommer im Gefängnis besucht.

Auch Sörings ehemalige Freundin Elizabeth Haysom ist freigelassen worden und wird nach Kanada abgeschoben. Die Tochter des 1985 brutal ermordeten Ehepaares war wegen Anstiftung zum Mord zu zweimal 45 Jahren Haft verurteilt worden.