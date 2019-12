Ältestes Ehepaar der Welt feiert den 80. Hochzeitstag

Das älteste verheiratete Paar der Welt – der 106- jährige John und die 105-jährige Charlotte Henderson aus den USA – haben den 80. Jahrestag ihrer Vermählung zelebriert. Das teilte der TV-Sender CNN am Dienstag mit.

Demnach holte John am vergangenen Sonntag seine Charlotte wie am Tag ihres ersten Rendezvous in einem Zweisitzer, Baujahr 1920, ab und schenkte ihr einen Blumenstrauß.

Das Ehepaar feierte dieses Jubiläum im Kreise seiner Familie und sah eine Diashow mit Fotos aus den Jahren ihres gemeinsamen Lebens an.

Seit 1939 verheiratet

„Sie sind ein tolles Paar und ein Beispiel für glückliche Menschen, die gerne mit dem anderen zusammen sind, zusammen reisen und einfach leben“, sagte ihr Ururneffe Jason Free.

Die beiden lernten sich 1934 an der University of Texas kennen, fünf Jahre später läuteten die Hochzeitsglocken. Als ältestes verheiratetes Paar der Welt haben sie es sogar ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft.

Wie der Sender weiter berichtete, fühlten sich die beiden gut. Das Geheimnis ihres hohen Alters und ihrer glücklichen Ehe ist nach ihren Worten ihr bescheidenes Leben und ihre gegenseitige Liebe.

