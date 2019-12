Wassereinbruch in Kohlengrube: 13 vermisste Bergleute in China nach 80 Stunden gerettet

13 vermisste Bergleute, die in einer Grube in Südwestchina durch einen Wassereinbruch eingeschlossen waren, sind nach mehr als 80 Stunden unter Tage gerettet worden. Dies meldet die Nachrichtenagentur Xinhua.

Zu einem Wassereinbruch war es am 14. Dezember in Yibin in der chinesischen Provinz Sichuan gekommen. Der Vorfall ereignete sich etwa zehn Kilometer entfernt vom Eingang des Shanmushu-Kohlebergwerks. Fünf Menschen kamen dabei ums Leben. Weitere 13 Menschen galten als vermisst.

Nach 80 Stunden gerettet

Die Nachrichtenagentur Xinhua meldete am Mittwoch unter Berufung auf lokale Behörden, dass die Vermissten nach mehr als 80 Stunden in der Grube wieder ans Tageslicht gekommen seien.

In mehr als 300 Meter Tiefe konnte sich demnach einer der vermissten Bergleute in der Nacht den Weg zu den Bergungskräften bahnen und sie informieren, dass seine zwölf Kollegen in Sicherheit seien. Die Rettungskräfte sollen wegen der großen Entfernung etwa zwei Stunden gebraucht haben, um die Vermissten zu erreichen. In dem langen Schacht habe es weder Strom noch Kommunikationsmöglichkeiten gegeben. Das Ventilationssystem sei dabei beschädigt gewesen, so dass es ein Risiko durch einen Gaslaustritt gegeben habe.

13 miners have been rescued after being trapped for over 80 hours in a mine in southwest China's Sichuan Province, local authorities said Wednesday. pic.twitter.com/zs3zTD3J0T — Global Times (@globaltimesnews) December 18, 2019

Weiteres Grubenunglück

Am Dienstag war berichtet worden, dass bei einem Grubenunglück in Südwestchina 14 Bergleute wegen einem Gasaustritt ums Leben gekommen seien. Die Tragödie ereignete sich im Guanglong-Kohlebergwerk im Kreis Anlong in der Provinz Guizhou.

ak/mt/dpa