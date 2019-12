„Zweite Heimat Handkes“: Ein Besuch im Westkosovo, der den Nobelpreisträger inspirierte

Während über die Verleihung des Nobelpreises an Peter Handke debattiert wird, erinnern sich einfache Menschen aus einem südserbischen Örtchen in Metochien an den Schriftsteller. Sputnik besuchte das Dorf, wo Handke mehrmals weilte und das er angeblich sogar als zweite Heimat bezeichnet haben soll.

Während über die Verleihung des Nobelpreises an Peter Handke debattiert wird, erinnern sich einfache Menschen aus einem südserbischen Örtchen in Metochien an den Schriftsteller. Sputnik besuchte das Dorf, wo Handke mehrmals weilte und das er angeblich sogar als zweite Heimat bezeichnet haben soll.

Velika Hoca: Rakija Weißwein, hervorragende Küche. Aber auch eine Geschichte, die helle und dunkle Seiten hatte. Peter Handke lobte bei Auftritten bereits die Herzlichkeit der örtlichen Menschen und die Schönheit von Hoca. In dieser Enklave in Metochien, voller kulturhistorischer Denkmäler, Kirchen und Kloster, gab es vor dem Kosovo-Krieg, heute sind es zehnmal weniger. Der von geistiger Nahrung inspirierte Handke sagte früher einmal sogar, dass er sich vorstellen könnte, ein Mönch in Velika Hoca zu werden. Eine Video-Reportage von Sputnik Srbija