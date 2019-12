Berlin: Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz evakuiert – „Verdächtiger Gegenstand” gemeldet

In Berlin ist der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz evakuiert worden. Die Polizei meldet Hinweise auf einen „verdächtigen Gegenstand”.

Demnach habe man den Weihnachtsmarkt bereits räumen lassen.

Die Weihnachtsmarktbesucher hätten sich dabei kooperativ und ruhig verhalten.

„Alle Besucher haben den Weihnachtsmarkt ruhig und besonnen verlassen. Danke. Unsere Kollegen beginnen nun mit der Absuche auf dem Breitscheidplatz und in der Gedächtniskirche”, meldet die Polizei auf ihrem Twitter.

Aktuell sind unsere Kolleg. am Weihnachtsmarkt #Breitscheidplatz im Einsatz und räumen diesen, um Hinweisen auf einen möglicherweise verdächtigen Gegenstand nachzugehen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 21. Dezember 2019

Alle Besucher haben den Weihnachtsmarkt ruhig und besonnen verlassen. #Danke

Unsere Kolleg. beginnen nun mit der Absuche auf dem #Breitscheidplatz und in der #Gedächtniskirche. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 21. Dezember 2019

Außer der Räumung des Marktes musste auch eine Veranstaltung in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche vorzeitig beendet werden. Zu dem Zeitpunkt fand dort das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach statt.

Im Moment bleibt unklar, woher die Polizei die Warnhinweise bekommen hatte, sowie ob eine konkrete Gefahr besteht. Jetzt werden der Breitscheidplatz und die Gedächtniskirche abgesucht.

Berichte der Zeitungen „Bild” und „B.Z.”, wonach zwei Menschen festgenommen wurden, konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht bestätigen. Laut „B.Z.” sollen die zwei Personen als islamistische Gefährder gelten und angeblich aus Syrien stammen.

Ein Sprecher der Deutschen Bahn teilte mit, wegen des Polizeieinsatzes würden die S-Bahnen am Bahnhof Zoologischer Garten nicht halten. Die Station liegt ganz in der Nähe von Breitscheidplatz und Gedächtniskirche.

Erinnerung an 19. Dezember 2016 werden wach

Vor drei Jahren starben am 19. Dezember zwölf Menschen bei einem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt, viele weitere wurden verletzt. Am 19. Dezember 2016 war der islamistische Attentäter Anis Amri mit einem entführten Lastwagen in die Menschenmenge am Breitscheidplatz gefahren. Amri wurde später auf der Flucht erschossen.

Ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss versucht immer noch zu klären, inwiefern Versäumnisse der Sicherheitsbehörden bei dem Anschlag eine Rolle gespielt haben könnten.

Erst am Freitag hatte es am Breitscheidplatz ein Gedenken an die Opfer dieses Attentats gegeben.

Im Moment bleibt unklar, ob diese zeitliche Nähe der Ereignisse ein Zufall ist oder ob mehr dahintersteht.

ng/sb/dpa