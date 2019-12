Deutschland: 100.000 Kinder haben einen Elternteil hinter Gittern

Die Bedürfnisse von Zehntausenden Kindern in Deutschland, die einen Elternteil in der Justizvollzugsanstalt haben, werden oft nur am Rande wahrgenommen. Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) will das ändern. Unter anderem sollen Besuchszeiten dem Alltag von Kindern angepasst werden.