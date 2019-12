Großbrand in petrochemischen Werk am Ural – Video

In Ufa, der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Baschkortostan, ist am Sonntagmorgen in einer petrochemischen Anlage ein Großbrand ausgebrochen. Es werden keine Toten oder Verletzten gemeldet, das Feuer wurde auf 2000 Quadratkilometer eingedämmt. Darüber berichtete die lokale Zivilschutzbehörde.