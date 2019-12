Vier Polizisten bei Terror-Attacke im Nord-Irak getötet

Bewaffnete haben am Samstag im Irak Polizisten angegriffen, die eine Erdölanlage in der Stadt Baidschi, circa 200 Kilometer nördlich von Bagdad, bewachten. Hinter der Attacke, bei der vier Beamte getötet und ein weiterer verletzt wurden, steckt nach Behördenangaben die Terrormiliz Islamischer Staat (IS, Daesh)*.