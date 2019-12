Neue Militäroperation in Idlib: Syrische Armee befreit mehrere Dörfer

„Die syrische Armee hat die Kontrolle über die Dörfer al-Bustan, al-Harraki und Abu Schardschi nordwestlich von Tell-Damm, über das Dorf al-Burdsch nördlich von Sardscha Garbija, über die Harran-Hügel westlich von Sardscha Garbija und über Homs westlich von al-Burdsch erlangt“, sagte er.

Der Kommandant betonte, dass die syrische Armee ihre Operation im Südosten von Idlib fortsetze – unter den Kämpfern der Terrormiliz „Dschabhat an-Nusra“* und den mit dieser Terrorvereinigung verbundenen Gruppierungen gebe es bereits Tote und Verletzte.

Die syrische Regierungsarmee hat am Donnerstag eine neue Militäroperation im Südosten der Provinz Idlib begonnen. Die regierungstreue Zeitung „al-Watan“ teilte am Dienstag unter Verweis auf eine Militärquelle im Süden von Idlib mit, dass die syrische Armee Verstärkung in Idlib zusammenziehe. Die Zeitungsquelle präzisierte, dass die Armee bereit sei, den Einsatz auch auf den Territorien der Nachbarprovinzen Aleppo, Hama und Latakia durchzuführen, die von Terroristen der „Dschabhat an-Nusra“* und anderen mit dieser Terrorvereinigung verbundenen Gruppierungen kontrolliert werden.

Der bewaffnete Konflikt in Syrien dauert seit 2011 an. Ende 2017 wurde der Sieg über die Terroristengruppe IS * („Islamischer Staat“*) in Syrien und im Irak verkündet. In einigen Gebieten des Landes werden Aufräumungsarbeiten fortgesetzt. Im Moment stehen eine politische Einigung, die Wiederherstellung Syriens und die Rückkehr von Flüchtlingen im Vordergrund.

*Terrorvereinigung, in Russland und Deutschland verboten.

sm/ae