Fünf Menschen in Bayern mit Messer bedroht – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Ein 23-Jähriger hat in einem Zweifamilienhaus in Bayern fünf Personen aus seinem Verwandten- und Bekanntenkreis stundenlang mit einem Messer bedroht und einen Einsatz von Spezialkräften der Polizei ausgelöst. Das teilte die Polizei im Landkreis Augsburg am Sonntag mit.

Wie es heißt, ereignete sich der Vorfall am Samstagabend in Diedorf. Dabei sei niemand verletzt worden. Während mehrere Medien bei dem Fall von einer Geiselnahme berichteten, wollte ein Polizeisprecher dies nicht bestätigen. Er sprach von einer „unklaren Bedrohungssituation“.

Die Beamten waren gegen 18.10 Uhr zu dem Haus gerufen worden. Da die Sachlage zu dem Zeitpunkt unklar gewesen sei, seien sie mit einem Großaufgebot an Spezialeinsatzkräften ausgerückt.

Diese konnten fünf Stunden später den Tatverdächtigen festnehmen und drei weitere Personen antreffen. Zwei weitere Beteiligte konnten das Haus bereits vor dem Zugriff verlassen.

In dem Fall werde zurzeit ermittelt. Was sich in dem Haus genau abgespielt hatte, teilte die Polizei zunächst nicht mit.

Polizeibeamte in Mannheim mit Messer bedroht

Erst am vergangenen Sonntag hatte ein 44 Jahre alter Mann bei einem Einsatz in einer Wohnung in Mannheim zwei Polizisten mit einem Messer bedroht.

Wie die Polizei berichtete, habe er während des Einsatzes zunächst sich selbst schwer mit dem Messer verletzt. Als er danach die Polizisten bedroht habe, hätten diese geschossen.

Trotz „sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen” sei der 44-Jährige später in einem Krankenhaus verstorben.

ns/ae/dpa