„Sorry Kids, geht gar nicht!“ – Fridays For Future mit miesem Tweet gegen die Großeltern-Generation

Einen Tag vor Weihnachten provozieren die Aktivisten von Fridays For Future mit einem unglücklichen Tweet, der selbst ihre Unterstützer auf die Palme bringt. Damit tut sich die Bewegung wohl keinen Gefallen.

Mit diesem Tweet haben sich die jungen Umweltaktivisten von Fridays For Future wohl keinen Gefallen getan. Einen Tag vor Weihnachten, dem Fest, an dem traditionell die Familienwerte besonders hoch gehalten werden, fragte Fridays For Future Germany:

Warum reden uns die Großeltern eigentlich immer noch jedes Jahr rein? Die sind doch eh bald nicht mehr dabei. #weihnachtenundklimakrise — Fridays For Future Germany (@FridayForFuture) December 23, 2019

​Der wohl dahinter stehende Plan, auch an Weihnachten an die Klimakrise zu erinnern, ging mächtig nach hinten los. Empörte Kommentare ließen nicht lange auf sich warten. So kommentierte Charlotte Obermeier, Social Media Koordinatorin der Grünen im Bundestag:

Meine Oma ist etwa drei Wochen verstorben. Es wird mein erstes Weihnachten ohne sie. Ich wünschte, sie könnte mir noch mal in irgendwas reinreden... Finde euren Tweet maximal unpassend. — Charlotte Obermeier (@MissCharlez) December 23, 2019

​Die Aktivisten hätten sich mit diesem Tweet keinen Gefallen getan, urteilte FDP-Abgeordneter Konstantin Kuhle.

Ich glaube, Ihr tut Euch mit dem Tweet keinen Gefallen, @FridayForFuture. Man kann nicht bei jeder kleinsten Kritik oder Nachfrage ausrasten, ständig mehr Respekt einfordern und dann solche Dinger raushauen. Schade um Eure legitimen Anliegen. pic.twitter.com/a3DO49NpSU — Konstantin Kuhle (@KonstantinKuhle) December 23, 2019

​AfD-Mann Götz Frömming bezeichnete die Aktivisten als „arrogante Grünschnäbel“:

Diese arroganten Grünschnäbel bekommen keine Geschenke mehr. Ist besser für's Klima. #FridaysForFuture pic.twitter.com/uXBOb4kaGh — Götz Frömming, MdB (@GtzFrmming) December 23, 2019

​Respektlos fand auch AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel den missglückten Tweet:

"Fridays for future" lässt jeglichen Respekt für diejenigen vermissen, die den Wohlstand demonstrierender Kinder erst ermöglicht haben. Schämt Euch! #fff #Fridaysforfuture https://t.co/4IIOzZWXkP — Alice Weidel (@Alice_Weidel) December 23, 2019

​Bei so viel Gegenwind scheint auch Fridays For Future aufgegangen zu sein, dass die Wortwahl nicht die glücklichste Entscheidung war. Um den Fehler auszubügeln, fragten die Aktivisten in einem Kommentar: „Was darf Satire?“

Den Fauxpas nachträglich zur Satire zu erklären fand CSU-Abgeordneter Andreas Lenz fast noch peinlicher als den Tweet selbst.

Einen peinlichen Tweet - anstatt zu löschen als Satire zu deklarieren ist fast noch peinlicher als der Tweet selbst.. #fff #FridaysForFurture pic.twitter.com/h6rRLtcA2E — Andreas Lenz (@DerLenzMdB) December 23, 2019

​Und auch Grünen-Abgeordneter Danyal Bayaz sagte: “Sorry Kids, geht gar nicht”:

Selbst wenn das Satire sein soll: Sorry Kids, geht gar nicht. Nicht an Weihnachten und sonst auch nicht. #Klimaschutz ist eine Generationenaufgabe. Das heißt auch, dass wir alle Generationen dafür brauchen. Ich empfehle Twitter Detox und stattdessen gute Gespräche mit Oma & Opa✌️ https://t.co/qqEmYwAyKy — Danyal Bayaz (@DerDanyal) December 23, 2019

​Schärfer formulierte seine Kritik der Menschenrechts- und LGBT-Aktivist Ali Utlu:

Bald: Fridays for Euthanasie.



Dient ja dem Klima..



Ihr seid Scheiße, echt jetzt. — Ali Utlu 🇪🇺 🏳️‍🌈 (@AliCologne) December 23, 2019

​Unterm Strich müssen die Umweltaktivisten um Luisa Neubauer wohl einsehen: Ein Satz mit X… Und sich bei ihren Großeltern entschuldigen.