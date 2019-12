Messerstecherei in Leipzig: Opfer erleidet Stichwunde – Täter auf der Flucht

Bei einer Messerstecherei in Leipzig ist nach Polizeiangaben ein Mann verletzt worden.

Wie es heißt, habe sich der Vorfall am Montagabend in einem kleinen Park vor dem Hauptbahnhof ereignet.

Vorausgegangen sei eine Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Männern, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Streit eskalierte, als einer dem anderen in die Schulter stach. Der Verletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zunächst gebe es keine Angaben zum Grad der Verletzungen. Der Täter konnte fliehen.

Die Polizei fahndet zurzeit mit einem Hubschrauber nach dem Verdächtigen. Die Stichwaffe sei indes gefunden worden, heißt es. Zur Identität aller Beteiligten machte die Polizei keine Angaben.

Frau auf offener Straße in Göttingen getötet

Erst im September war im niedersächsischen Göttingen eine Frau auf offener Straße von einem Mann ermordet worden. Zudem wurde laut der Polizei eine Zeugin der Tat schwer verletzt. Die Frau und der Täter sollen auf der Straße miteinander in Streit geraten sein.

