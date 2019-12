Tragödie in Indonesien: Zahl der Todesopfer nach Busunfall steigt auf 28

Nach dem jüngsten Busunglück in Indonesien ist die Zahl der Todesopfer auf 28 Menschen gestiegen, wie die Nachrichtenagentur Antara unter Berufung auf den Chef des Rettungsdiensts, Benteng Telau, meldet.

Demnach werden die Such- und Rettungsaktionen fortgesetzt. Die Zahl der Toten ist von 24 auf 28 Menschen gestiegen. Unter den Toten seien auch Kinder. © REUTERS / Antara Foto Busunglück in Indonesien fordert mindestens 24 Todesopfer

„Die Zahl der Todesopfer kann vielleicht noch wachsen“, so Telau.

Zuvor war die Rede von 24 Toten und 16 Verletzten. Derzeit gebe es offiziell 13 Verletzte.

Busunglück

Zum Busunglück war es am Montagabend auf der indonesischen Insel Süd-Sumatra gekommen. Der Bus stürzte in eine Schlucht und fiel dort in einen Fluss.

ak/ae