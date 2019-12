Visa dementiert Berichte über Störungen im Bezahlsystem

„Die Visa-Karten funktionieren wie bisher, Berichte über Störungen des Visa-Zahlungssystems entsprechen nicht der Realität“, lautete die Twitter-Botschaft vom Dienstagabend.

Карты Visa работают в обычном режиме, сообщения о сбоях на стороне платежной системы Visa не соответствуют действительности. — Visa в России (@visarussia) 24 декабря 2019 г.

​Zuvor hieß es auf dem Portal „Downdetector“, das Ausfälle und Störungen auf beliebten Internet-Ressourcen überwacht, dass die Nutzer der Zahlungssysteme Mastercard und Visa mit Störungen konfrontiert gewesen seien. Die meisten Probleme mit Visa seien beispielsweise in Deutschland oder den USA verzeichnet worden. Die Störungen begannen dem Portal nach um 19 Uhr (MEZ) in den Vereinigten Staaten und um 11 Uhr in Deutschland. Bei Mastercard seien hauptsächlich in den Vereinigten Staaten Schwierigkeiten aufgetreten.

Nach Angaben von „Downdetector“ klagten 84 Prozent der US-amerikanischen Visa-Nutzer über Behinderungen beim bargeldlosen Bezahlen, zehn Prozent hatten Unannehmlichkeiten mit den Geldautomaten und fünf Prozent wiesen darauf hin, dass es bei der Webseite Probleme gäbe. In Deutschland haben nach „Downdetector“ 50 Prozent Zahlungsprobleme moniert, 30 Prozent bemängelten den Geldautomaten, und 20 Prozent klagten über die Webseite.

Das Zahlungssystem von Mastercard kritisierten 80 Prozent der US-Nutzer laut dem Portal über Zahlungsprobleme, elf Prozent stellten Störungen beim Geldautomaten fest, und sieben Prozent der Nutzer beanstandeten die Webseite des Systems.

Weder die deutsche noch die US-amerikanische Visa-Filiale gaben einen Kommentar dazu ab.

Störungen bei Zahlungssystemen in Deutschland

Zuvor hatten viele Menschen in Deutschland Störungen beim bargeldlosen Bezahlen gemeldet. Betroffen waren vor allem EC- und Kreditkarten. Laut dem Portal „derwesten.de“ waren die meisten Probleme bei Kunden der Sparkasse, der Commerzbank, der Volks-und Raiffeisenbanken sowie Visa registriert worden. Sparkassen-Kunden meldeten vor allem Störungen im Online-Banking und auch beim Geldabheben.

dg/ae