Rachegelüste: Weihnachtskarpfen „hüpft“ in Tschechien Richtung Lenkrad – Fahrerin schwer verletzt

Wie es heißt, habe die Frau am Montag in der Kleinstadt Ceska Lipa einen lebenden Weihnachtskarpfen in einer Plastikschüssel auf dem Beifahrersitz transportiert.

Das Tier zappelte während der Fahrt offenbar so sehr, dass es letzten Endes mit einem Schwung auf dem Schoß der Fahrerin landete. Das erschreckte die Frau so sehr, dass sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und gegen einen Betonmasten der Straßenbeleuchtung krachte. Sie hätte dabei schwere Verletzungen erlitten und musste per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Sie sei aber außer Lebensgefahr, heißt es.

Betrunkener Waschbär torkelt über Erfurter Weihnachtsmarkt

Erst Anfang Dezember hatte sich in Deutschland eine kuriose Geschichte ereignet, aber mit einem sehr traurigen Ende. Ein wohl betrunkener Waschbär torkelte auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt umher und wankte über Straßenbahnschienen. Etwas später legte er sich auf die Stufen eines Restaurants, dann machte er ein Nickerchen unter einem Mülleimer. Der Waschbär hatte wahrscheinlich von weggeworfenen Glühweinbechern genippt.

Zunächst hieß es in deutschen Medien, die Feuerwehr habe den Waschbären in ein Tierheim gebracht. Doch später wurde berichtet, dass die Feuerwehr das Tier zuerst zur eigenen Leitstelle gebracht und es dann dem Stadtjäger übergeben habe. Dieser habe den Waschbär dann erschossen.

ns/ae